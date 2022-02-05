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- Giresun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla dereye uçtu
Giresun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla dereye uçtu
- İHA
- 05.02.2022 - 01:14
- Güncelleme : 05.02.2022 - 01:23
Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde akşam saatlerinde, Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu.
ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ
Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı.
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırlarken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi.
YARALILAR KURTARILDI, DURUMLARI İYİ
Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.
Sağlık durumları iyi olan yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.