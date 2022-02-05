Giresun’da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aracıyla dereye uçtu

Giresun Etbaşoğlu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin dereye uçtuğu kazada can pazarı yaşandı. Otomobildeki 2 kişi itfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşların yardımıyla kurtarıldı.

Giresun merkeze bağlı Etbaşoğlu mevkiinde akşam saatlerinde, Dereli istikametinden Giresun istikametine seyir halinde bulunan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Aksu deresine uçtu.

ARAÇ DEREYE DÜŞTÜ

Kazayı yaralı olarak atlatanlar dere ortasında mahsur kaldı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen Giresun Belediyesi İtfaiye ekipleri, AFAD ve vatandaşlar kuvveti akıntı nedeniyle derenin ortasındaki aracı halatlarla güvene alırlarken, araçtakiler de aracın üzerinde kurtarılmayı bekledi.

YARALILAR KURTARILDI, DURUMLARI İYİ

Yapılan çalışmalar sonucu yaralılar sedyeye bağlanarak ve sırtta taşınarak kurtarıldı.

Sağlık durumları iyi olan yaralılar Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Azgın deredeki kurtarma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.











