Piraziz ilçesinde mahalle düğünü sırasında A.G. isimli bir şahıs, havaya ateş açınca hem kendini hem davetli Hülya Şimşek’i vurdu. Hayatını kaybeden Şimşek’in eşi, “Teksas gibi mermi sıkılıyor” dedi.

Giresun’un Piraziz ilçesine bağlı Maden Mahallesi Boştepe mevkisinde, 9 Ekim günü akşam saatlerinde, mahalle düğünü sırasında A.G. isimli bir şahıs tabanca ile havaya ateş açtı.

Çıkan mermiler, A.G.’ye ve davetliler arasında bulunan Hülya Şimşek’e (48) isabet etti.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. A.G. ile Şimşek, Bulancak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Karın bölgesinden vurulan ve durumu ağır olan Hülya Şimşek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

A.G.’nin ise polis gözetiminde tedavisinin sürdüğü belirtildi.

“BENİM EŞİMİ ÖLDÜRMEYE Mİ ÇAĞIRDINIZ”

Hülya Şimşek'in eşi Cemil Şimşek, yaşananları şu ifadeler ile anlattı:

“Ben işte, eşim de evdeydi. H.G. ismindeki bir kadın, telefon açarak ‘Hülya ablayı kınaya götüreceğiz’ diyerek izin istedi. Ben eve geldim, yarım saat sonra H.G. tekrar aradı ve eşimin bacağından vurulduğunu, hastaneye gelmemi söyledi. Ben de apar topar hastaneye gittim. Doktor durumun ağır olduğunu söyledi. Yarım saat sonra hayatını kaybetti. Önce bana kimin vurduğunu bilmediklerini söylediler. H.G.'yi aradım, ‘benim eşimi öldürmeye mi çağırdığınız’ dedim. ‘Bu mu yapacağınız olayı kapatmaya çalışıyorsunuz' dedim.





“BU İŞTE KUMPAS VAR”

Yüreğimi yaktınız. Adaletin kestiği parmak acımaz dedim. Onlar da beni şikayet etmişler. Benim canım yanıyor. Burada ben şüphe duyuyorum. Olay yerinde herkesin bilgisi var. Eşimi kasten çağırıp, kasten vurdular. Benim eşime kumpas kurdular çünkü geldiler, kendi arabasıyla alıp götürdüler. Bu işte kumpas var. Hastanenin kapısına geldiler, kurşunun nereden geldiğini bilmediklerini söylediler.

Giresun’da düğünde vurulan kadının eşi: Teksas gibi mermi sıkılıyor VİDEO



“HER DÜĞÜNDE NEDİR BU MERMİ ATILMASI”

Karadenizli olarak bir mermi atıldığında her tarafa bakıyoruz. Nereden geldi mermi, nereden sesi çıktı diye bakıyoruz. Bunun önüne geçilsin. Her düğünde nedir bu mermi atılması? Buna artık 'dur' diyen biri olsun. Teksas gibi mermi sıkılıyor.”