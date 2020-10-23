Giresun'da evlenme vaadiyle kaçan 15 yaşındaki kız bulundu

Giresun’un Görele ilçesinde yaklaşık bir hafta önce sevgilisiyle kaçtığı öğrenilen 15 yaşındaki genç kız jandarma tarafından bulunarak ailesine teslim edildi.

Giresun'un Göreli ilçesi Beşirli köyünde yaşayan Gülseren A., İlçe Jandarma Komutanlığı’nı arayarak köye ekmek dağıtımı yapan 27 yaşındaki Ahmet D. isimli şahsın aracı ile kızı Tuğba A.’yı kaçırdığı ihbarında bulundu.

Yapılan ihbarın ardından harekete geçen jandarma ekipleri, 15 yaşındaki Tuğba A. ile Ahmet D.’nin bir yayla evinde saklandıklarını tespit etti.

SERBEST BIRAKILDI

Tuğba A . ile Ahmet D’nin evlenmek maksadıyla kaçtıkları öğrenilirken, 15 yaşındaki Tuğba A. ailesine teslim edildi. Ahmet D. adli işlemlerinin ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.