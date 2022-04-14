Petrol
107.62
-1.07%
Euro
15.81
-0.67%
Dolar
14.63
0.22%
Altın
923.97
-0.46%
Borsa
2481
0.82%
Bitcoin
596.304
-0.63%
BTXN Coin
30.74
-0.48%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C

    Giresun'da genç kadını eski sevgilisi öldürdü

    Tartıştığı eski sevgilisini öldüren zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
    • 14.04.2022 - 15:56
    • Güncelleme : 14.04.2022 - 16:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Giresun'da genç kadını eski sevgilisi öldürdü

    Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu (27), eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak (30) barışma teklifinde bulundu.

    Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.

    Genç kadını vurdu

    Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu.

    Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #1

    Kendisi de ağır yaralandı

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.

    Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #2

    Otopsi yapılacak

    DHA'nın haberine göre İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #3

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #4

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #5

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #6

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #7

    Giresun da genç kadını eski sevgilisi öldürdü #8


    İlginizi Çekebilir

    Twitter'ın tamamını satın almayı teklif etti
    Teknoloji

    Twitter'ın tamamını satın almayı teklif etti

    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada
    Dünya

    Türkiye, turistlerin görmek istediği ülkeler listesinde ilk sırada

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!
    Meta Trader

    Ücretsiz borsa takip uygulaması için kaydolun!

    Görüş Bildir