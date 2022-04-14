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- Giresun'da genç kadını eski sevgilisi öldürdü
Giresun'da genç kadını eski sevgilisi öldürdü
Tartıştığı eski sevgilisini öldüren zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
- 14.04.2022 - 15:56
- Güncelleme : 14.04.2022 - 16:27
Giresun Belediyesi'nde itfaiye personeli olarak çalışan İrem Kostakoğlu (27), eve doğru yürürken yanına gelen eski sevgilisi Yunus Emre Albayrak (30) barışma teklifinde bulundu.
Kostakoğlu olumsuz yanıt verince tartışma çıktı.
Genç kadını vurdu
Tartışmanın büyümesi üzerine Albayrak, tabancasını çekip İrem Kostakoğlu'nu vurdu.
Ardından silahı kendi başına dayayan Albayrak, tetiği çekti.
Kendisi de ağır yaralandı
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Kostakoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi.
Yunus Emre Albayrak ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.
Otopsi yapılacak
DHA'nın haberine göre İrem Kostakoğlu'nun cansız bedeni, savcılık incelemesi sonrası otopsi için hastane morguna gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.