Giresun'da gizli buzlanma kazası: 6 yaralı

Gizli buzlananma sonrasında meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Gizli buzlanmaların sebebiyet oluşturduğu kazalara bir yenisi daha eklendi.

Giresun'un Alucra ilçesinde yakınlarının cenazesine gelen Hakan Cörüt idaresindeki otomobil gizli buzlanma nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Otomobil, Babapınar mevkiinde 100 metrelik uçuruma yuvarlandı.

6 kişi yaralandı

Kazada araçta bulunan sürücü Hakan Cörüt, Murat Palavar, Gülşen Palavar, Neslihan Camcı, Nuray Yağcıoğlu ve bir de kimliği belirlenemeyen bir kız çocuğu yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

İHA'nın haberine göre, yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ilk müdahaleleri Alucra Devlet Hastanesinde, sonrasında Şebinkarahisar ve Giresun Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındılar.