Giresun’da heyelan: Evler yıkıldı, yollar zarar gördü

Karların erimesi ve yağan yağmurların ardından yaşanan toprak kaymasında, evler ve yollar zarar gördü. Köylülerden Kemal Memiş, “Evlerimiz bize mezar olacak diye uyuyamıyoruz” dedi.

Giresun’un Piraziz ilçesine yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çayır köyünün, 40 haneli Karamahmutoğulları Mahallesi’nde, yoğun kar yağışının ardından sıcaklıkların artması ve yağan yağmur toprak kaymalarına neden oldu.

Bazı ev ve yollar hasar gördü. Köy muhtarı Vahit Arslan, tek tesellinin can kaybının olmadığını söyledi.

“MAHALLEDE 4 EV YIKILDI, 12 EV ZARAR GÖRDÜ”

Arslan, “Geçtiğimiz yıllarda heyelan kendisini hissettirmişti yer yer çatlaklar meydana gelmişti. Ancak bu sene kar yağışının hızlı erimesinden ve yağmurdan dolayı heyelan meydana geldi. 40 haneli mahalle yolumuz ulaşıma kapandı. Mahallede 4 ev yıkıldı, 12 ev zarar gördü.





“EVLERİN SAHİPLERİ GURBETTE OLDUĞU İÇİN CAN KAYBI YAŞANMADI”

Şu ana kadar tespitlere göre 18 ev risk altında. Heyelan halen yer yer devam ettiğinden dolayı herhangi bir çalışma yapılamıyor. Tek tesellimiz can kaybı olmaması. Riskli görülen 18 ev eşyaları içerisinde duruyor ama içerisinde duran yok. Özellikle yıkılan evlerin sahipleri gurbette olduğu için can kaybı yaşanmadı. Aksi halde heyelan can kayıplarına neden olurdu. Devletimizin desteğiyle mağduriyetler giderilecektir. Önemli olan can kayıplarının yaşanmamasıdır.” diye konuştu.

“EVLERİMİZ BİZE MEZAR OLACAK DİYE UYUYAMIYORUZ”

Köylülerden Kemal Memiş, “Köydeki evlerin büyük bir kısmında küçük çaplı hasarlar oluştu. Gece evlerimiz bize mezar olacak diye uyuyamıyoruz. Sürekli korku ve panik halindeyiz. Psikolojimiz bozuldu. Köyümüz her geçen gün adeta torağa gömülüyor. Yağmurlar şiddetini artırırsa buraları terk etmek zorunda kalırız. Köyün büyük bir bölümü heyelan tehditti altında.” dedi.