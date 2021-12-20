Giresun’da iki çocuk annesi öldürüldü

Bilinmeyen bir nedenle aralarında çıkan tartışma sonucu iki çocuk annesini öldüren katil zanlısı, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Giresun’un Görele ilçesi Hendekbaşı Mahallesi’nde karşılaşan Yiğit T. (34) ile Hülya Alaca (35) arasında tartışma çıktı.

Akşam saatlerinde çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Yiğit T. silahını çekerek Hülya Alaca’ya defalarca ateş etti.

KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

Vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet eden Alaca yere yığılırken, şüpheli ise olaya yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredekiler tarafından olay yerine çağrılan polis ve sağlık görevlileri ilk müdahalenin ardından Alaca’yı Görele Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan iki çocuk annesi Hülya Alaca, hayatını kaybetti.

Şüpheli Yiğit T. ise olayda kullandığı silah ile polisler tarafından kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.