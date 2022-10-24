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    Giresun’da iki otomobil çarpıştı: LPG tankı araçtan fırladı

    Giresun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araçtan fırlayan LPG tankı korkuttu.
    • 24.10.2022 - 04:26
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    Giresun’da iki otomobil çarpıştı: LPG tankı araçtan fırladı

    Giresun-Trabzon karayolunun Eynesil Altınlı Mahallesi mevkiinde saat 21.00 sıralarında Elif Ç. idaresindeki 28 ET 182 plakalı otomobille Niyazi A. kontrolündeki 53 AB 256 plakalı otomobil çarpıştı.

    Aracın LPG tankı dışarı fırladı

    İHA'nın aktardığına göre; çarpışmanın etkisiyle Elif Ç.’nin idaresindeki 28 ET 182 plakalı aracın LPG tankı karayoluna fırlayarak gaz kaçırmaya başladı. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti.

    Giresun’da iki otomobil çarpıştı: LPG tankı araçtan fırladı #1

    1 kişi yaralandı

    Kazada 28 ET 182 araçta bulunan Gönül Ç. yaralandı. Sağlık görevlilerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Gönül Ç. hastaneye kaldırıldı.

    Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Giresun’da iki otomobil çarpıştı: LPG tankı araçtan fırladı #2

    Giresun’da iki otomobil çarpıştı: LPG tankı araçtan fırladı #3


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