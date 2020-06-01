- En Son Haber
- 3. Sayfa Haberleri
- Giresun'da iş makinesinin ezdiği adam hayatını kaybetti
Giresun'da iş makinesinin ezdiği adam hayatını kaybetti
İş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın, kaza sonucu yaşamını yitirdi.
- DHA
- 01.06.2020 - 15:42
Giresun'un Alucra ilçesinde, K B.'nin kullandığı iş makinesi, karşı yönden gelen Aydın Dadın'ın kullandığı 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.
1 ÖLÜ
Kazada, greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın, olay yerinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Dadın’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.
İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.