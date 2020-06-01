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    Giresun'da iş makinesinin ezdiği adam hayatını kaybetti

    İş makinesi ile çarpışan otomobilin sürücüsü Aydın Dadın, kaza sonucu yaşamını yitirdi.
    • DHA
    • 01.06.2020 - 15:42
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    Giresun'da iş makinesinin ezdiği adam hayatını kaybetti

    Giresun'un Alucra ilçesinde, K B.'nin kullandığı iş makinesi, karşı yönden gelen Aydın Dadın'ın kullandığı 06 ROV 50 plakalı otomobil ile çarpıştı.

    1 ÖLÜ

    Kazada, greyderin ön sol tekerinin üzerine çıktığı otomobilin sürücüsü Aydın Dadın, olay yerinde hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Dadın’ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

    İş makinesi operatörü K.B. ise gözaltına alındı.

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