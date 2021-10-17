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    Giresun’da, kamyoneti ile dereye uçan sürücü yaşamını yitirdi

    Dereli ilçesinde Akkaya köyünde, Bekir Kıran’ın kullandığı kamyonet dereye uçtu. Vatandaşlar tarafından fark edilen kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekipler, Kıran’ın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
    • İHA
    • 17.10.2021 - 14:29
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    Giresun’da, kamyoneti ile dereye uçan sürücü yaşamını yitirdi

    Giresun’un Dereli ilçesine bağlı Akkaya köyünde, sabah saatlerinde Akkaya deresi içinde bir araç olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, dereye uçan bir kamyonetin içinde bulunan sürücü Bekir Kıran’ın (59) yaşamını yitirdiğini tespit etti.

    BAŞKA YARALI VEYA ÖLÜYE RASTLANMADI

    Olay yerine sevk edilen AKUT ekipleri, dere içerisinde ve çevrede yaptıkları incelemelerde başka bir yaralıya veya ölüye rastlamadı.

    SORUŞTURMA SÜRÜYOR

    Kıran’ın, dün gece yaptığı kaza sonucu dereye yuvarlandığı ihtimali üzerinde durulurken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

    Giresun’da, kamyoneti ile dereye uçan sürücü yaşamını yitirdi #1

    Giresun’da, kamyoneti ile dereye uçan sürücü yaşamını yitirdi #2

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