Bulancak ilçesinde 4 gündür haber alınamayan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin, dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde yaşayan ve cumartesi akşamından beri kayıp olan 7 yaşındaki İkranur Tirsi için jandarma ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

Çalışmaların ilk 3 günü herhangi bir ize rastlanılmadı.

Bugün ise bölgede jandarma özel harekat, Giresun, Trabzon ve Samsun İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri (AFAD), Giresun AKUT, UMKE ekipleri, 2 iz takip köpeği ile Tirsi'nin bulunması için çalışmalar devam etti.

DERE YATAĞINDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Günlerdir haber alınamayan İkranur Tirsi'den acı haber geldi.

Minik İkranur'un kaybolduğu yerden 7-8 kilometre uzaklıktaki dere yatağında cansız bedenine ulaşıldı.

Giresun'da kaybolan İkranur'un cansız bedeni bulundu