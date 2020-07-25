Giresun'da kayıp Elif Akbayrak hala aranıyor

Dün akşam saatlerinde, İkra Nur Tirsi'nin kaybolduğu Buluncak ilçesi civarında 11 yaşındaki Elif de kayboldu. Küçük kız için arama çalışmaları başlatıldı.

Giresun'un Bulancak ilçesinde bir kız çocuğu kayboldu.

Aydındere Beldesi'nin Semen Yaylası'nda dün akşam saatlerinde gözden kaybolan 11 yaşındak Elif Akbayrak isimli kız çocuğundan haber alınamadı.

ÇÖKEN SİS GEÇ FARK ETTİRDİ

Havanın kararmasının ardından çöken sisinde etkisiyle yakınları tarafından yanlarında olmadığı fark edilen küçük kızı arama çalışmaları başladı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Yakınlarının aramalarına karşılık bulunamayan Elif için güvenlik güçlerine haber verildi. Jandarma, K9 eğitimli köpek arama timi, AFAD ve AKUT’un olay yerine gelmesinin ardından geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarının geceden bu yana devam ettiği belirtildi. Küçük kızın sis nedeniyle yolunu kaybettiği şüphesi üzerinde duruluyor.

İKRA NUR TİRSİ İLE AYNI İLÇEDE 2'İNCİ KAYIP

Öte yandan Giresun'un Bulancak ilçesinin İcilli köyünde geçtiğimiz 27 Haziran akşamı evine dönmeyen İkra Nur Tirsi kaybolmuş, 4 gün süren arama çalışmaları sonucunda küçük kızın cesedi evine 7 km mesafede Salman mevkisi Adaköy deresinde ölü olarak bulunmuştu.



