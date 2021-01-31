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    Giresun'da kedisi telef olan ev sahibi uzun süre ağladı

    Evinde çıkan yangında "Kiremit" adlı kedisi telef olan ev sahibi gözyaşlarını tutamadı. Ev sahibi kedisine sarılarak acısını yaşadı.
    • AA
    • 31.01.2021 - 17:34
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    Giresun'da kedisi telef olan ev sahibi uzun süre ağladı

    Giresun'un Bulancak ilçesinin İhsaniye Mahallesi Zübeyir Karaibrahim Caddesi'ndeki bir apartmanda, Mehmet Yüksel'in ikamet ettiği birinci katta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Kısa sürede büyüyen yangına Bulancak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti.

    Dumanın sardığı apartmanın üçüncü katında ikamet eden bir anne ile iki çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarılarak dışarı çıkarıldı.

    HIÇKIRA HIÇKIRA AĞLADI

    Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın sırasında evde bulunan Yüksel'in "Kiremit" adlı kedisi telef oldu.

    Dairesi de kullanılamaz hale gelen Yüksel, kaybettiği kedisi için uzun süre gözyaşı döktü.

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