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    Giresun'da liseli öğrencileri ifşa eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

    Kumsalda biri kız 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını cep telefonu kamerasıyla kayda aldığı görüntüleri sosyal medyada paylaşan 2 polis memuru görevden uzaklaştırıldı.
    • 20.05.2022 - 00:41
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    Giresun'da liseli öğrencileri ifşa eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

    Giresun'da iddiaya göre bir ihbarı değerlendiren ismi açıklanmayan İl Emniyet Müdürülüğü'nde görevli 2 polis, kumsalda 2 lise öğrencisinin uygunsuz anlarını, cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Polisler, bahse konu görüntüyü, daha sonra kişisel sosyal medya hesaplarından paylaştı.

    Tepkiler sonrası soruşturma açıldı

    DHA'nın haberine göre; paylaşım, sosyal medyada binlere takipçinin tepkisine neden olurken, polisler hakkında da Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma açıldı.

    Polisler görevden uzaklaştırıldı

    Giresun Valiliği, konuyla ilgili yazılı açıklamada bulunarak, polislerin, görevlerinden uzaklaştırıldığı belirtildi.

    Açıklamada, "Giresun'da deniz kıyısında meydana gelen bir olaya müdahale sırasında kayda alınan ve daha sonra sosyal medyada paylaşılan iki gencin görüntüleri ile ilgili açıklama yapılması gereği duyulmuştur. 13.05.2022 tarihinde yaşanan olayın ardından Giresun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikata, Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığınca müfettiş görevlendirilerek idari tahkikata başlanılmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu görüntülerle ilgisi olduğu tespit edilen 2 polis memuru görevden uzaklaştırılmıştır" denildi.

    Giresun da liseli öğrencileri ifşa eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı #1


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