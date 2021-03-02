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    Giresun'da manevra yapan çekicinin devrilme anı

    Görele'deki bir çekici, manevra yaptığı esnada üzerindeki araçla birlikte yan yattı.
    • İHA
    • 02.03.2021 - 18:57
    • Güncelleme : 02.03.2021 - 19:12
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    Giresun'da manevra yapan çekicinin devrilme anı

    Giresun’un Görele ilçesine bağlı Bahşiş Mahallesi’nde arıza yapan bir taksiyi alan çekici, dönmek için manevra yaptığı sırada yan yatarak devrildi.

    Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücülerin yara almadığı öğrenildi.

    O ANLAR KAMERADA

    Çekicinin üzerindeki araçla devrilme anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

    Giresun'da manevra yapan çekicinin devrilme anı

    Giresun da manevra yapan çekicinin devrilme anı #1

    Giresun da manevra yapan çekicinin devrilme anı #2

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