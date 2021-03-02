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- Giresun'da manevra yapan çekicinin devrilme anı
Giresun'da manevra yapan çekicinin devrilme anı
Görele'deki bir çekici, manevra yaptığı esnada üzerindeki araçla birlikte yan yattı.
- İHA
- 02.03.2021 - 18:57
- Güncelleme : 02.03.2021 - 19:12
Giresun’un Görele ilçesine bağlı Bahşiş Mahallesi’nde arıza yapan bir taksiyi alan çekici, dönmek için manevra yaptığı sırada yan yatarak devrildi.
Maddi hasarın meydana geldiği kazada sürücülerin yara almadığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERADA
Çekicinin üzerindeki araçla devrilme anları ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Giresun'da manevra yapan çekicinin devrilme anı