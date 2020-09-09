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    Giresun'da mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan vurdu

    Giresun'un Tirebolu Adliyesi'nde, mübaşir Mustafa K. tartıştığı Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy'u tabancayla kolundan vurarak yaraladı.
    • DHA
    • 09.09.2020 - 17:47
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    Giresun'da mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan vurdu

     

    Giresun Tirebolu Adliyesi'nde meydana gelen olayda, mübaşir olarak görev yapan Mustafa K. ile Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy arasında tartışma çıktı.

    Tartışmanın ardından mübaşir Mustafa K., tabancayla ateş etti. Tabancadan çıkan merminin koluna isabet ettiği Cumhuriyet Savcısı Yunus Emre Ersoy, yaralandı.

    SAVCI HASTANEYE KALDIRILDI

    Mübaşir Mustafa K., adliyede görevli polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralı savcı Ersoy sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Tirebolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Burada ilk müdahalede bulunulan savcı Ersoy, ardından Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralı savcının, sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

    Giresun da mübaşir tartıştığı savcıyı kolundan vurdu #1

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