Giresun'da öldürülen Sıla'nın katili cinayeti işlediğini kabul etti

Eski nişanlısı Sıla Şentürk'ü boğazını keserek öldüren Hüseyin Can Gökçek, ilk duruşmadaki "Rızası vardı" ifadelerinin ardından 2'nci duruşmada ise cinayeti işlediğini kabul etti.

Giresun'da kadın cinayetinin yaşandığı olayla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

16 Şubat tarihinde yaşanan olayda, 21 yaşındaki Hüseyin Can Gökçek, 16 yaşındaki eski nişanlısı Sıla Şentürk'ün evine geldi.

Burada yaşanan tartışmanın ardından Gökçek, mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile genç kızın boğazını kesti.

Olay günü bıçaklanan genç kız kanlar içinde yere yığılırken saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Hayatını kaybetti

Evdeki dehşet anlarına tanık olan işitme ve konuşma engelli babaanne, güçlükle durumu komşularına ifade edip, yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçmaya çalışırken yakalanan Gökçek'i gözaltına aldı.

Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan saldırganla ilgili ikinci duruşma görüldü.

Ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı

Sıla Şentürk'ü daha önce kaçıran ve 'cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlamasıyla yargılanması süren Hüseyin Can Gökçek hakkında, 'tasarlayarak ve canavarca hisle çocuğu kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Gökçek, duruşmaya tutuklu bulunduğu Van F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katıldı.

Duruşmada, Sıla Şentürk'ün annesi Asiye ve babası Bekir Şentürk ile babaanne Hatice Şentürk ile taraf avukatları hazır bulundu.

"Cinayeti kabul ediyorum"

Sanık Hüseyin Can Gökçek, mahkemedeki savunmasında, olay günü beraber kaçmak için anlaştıklarını öne sürdüğü Sıla Şentürk'ün evine gittiğini söyleyerek, "Olay günü birlikte kaçmak için eve gittim. Evde Sıla ile babaannesi vardı. Babaanneden habersiz eve girip, Sıla ile konuşmaya başladık. Beni başkası ile aldattığını söyleyip, garipçe hareketlerle bana saldırmak istedi sonra sakinleşti. Daha sonra ailevi değerlerime küfredince öfkelendim. Sıla’nın elinde bıçaklar vardı. Bıçakları gösterip, tehditler savurdu. Bana saldıracağı sırada elini tutarak bıçağı aldım. Sonra neler yaşandı hatırlamıyorum. Ankara’ya gidip teslim olacaktım ama havalimanında bir kadın polise durumu anlatarak teslim oldum. Cinayeti kabul ediyorum." dedi.

"Torunun sözünü tutumadı deyip kaçtı"

Duruşmada, tanık olarak dinlenen babaanne Hatice Şentürk ise "Eve nasıl girdiğini görmedim. Yukarı çıktım, yerde yatıyordu. Kapının arkasında gördüğüm sanık, 'Torunun sözünü tutmadı' deyip kaçtı. Daha sonra dışarı çıkıp yardım istedim." dedi.

Ertelendi

DHA'nın aktarımına göre; duruşma beyanların ardından 29 Kasım'a ertelendi.





