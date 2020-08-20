Giresun'da otomobil su kanalına uçtu: 1ölü, 4 yaralı

Kontrolden çıkan araç refüje çarpıp kanala uçarken, polis memuru olan sürücü Kadir Halat hayatını kaybetti, eşi ve üç çocuğu yaralandı.

Giresun'un Görele ilçesinde, Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Kadir Halat'ın kullandığı 54 FK 885 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüje çarptı.

Savrulan araç, daha sonra takla atarak su kanalına düştü.

1 ÖLÜ, 4 YARALI

Kazada, araç içerisinde bulunan sürücü Kadir Halat, eşi Filiz Halat, kızları İlayda ve Nisa Nur Halat ile oğlu Halil Eymen Halat yaralandı.

Polis memuru Kadir Halat kaldırıldığı Görele Devlet Hastanesi'nde tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, yaralı eşi ve çocuklarının tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

TATİL İÇİN MEMLEKETE GİDİYORLARDI

Kazayla ilgili inceleme sürerken, aracının kazada kopan ön aksı dikkat çekti. Halat ailesinin aslen Rizeli olduğu ve tatil için memleketlerine gittiği öğrenildi.