Giresun'da özel ekipler İkranur için iz sürüyor

Kaybolan ve 4 gün sonra dere kenarında cansız bedeni bulunan İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine özel ekip tarafından, çok yönlü soruşturma sürdürülüyor.

Giresun'un Bulancak ilçeisne bağlı İcilli köyünde 27 Haziran günü kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsin'nin cansız bedeni, yapılan aramalar sonucu 4 günün ardından Adaköy deresinde bulundu.

Minik İkranur'un cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

İkranur Tirsi’nin ölümüyle ilgili cinayet şüphesi üzerine Bulancak Cumhuriyet Savcılığı’nca başlatılan çok yönlü soruşturma ise sürdürülüyor.

ADLİ TIP RAPORU HAZIRLANMA AŞAMASINDA

İlk tespitlere göre, travmatik bulguya rastlanılmayan İkranur'un ölüm nedeni, otopside yapılan çoklu organ incelemesi sonucu ortaya çıkacak. Bedeninde cinayeti destekleyen herhangi bir bulgu tespit edilemeyen İkranur’un iç organlarından alınan parçalar, çoklu organ incelemesine alındı.

Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda incelemenin sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL EKİP GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla, İkranur Tirsi'nin ölümünü araştırmak üzere özel bir ekip kuruldu.

Ekipler, küçük kızın kaybolduğu ev ile cansız bedeninin bulunduğu kuş uçuşu 1 kilometre olan 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisii Adaköy deresi civarında çalışmalarını yoğunlaştırdı. Jandarma ekipleri kızın kaybolduğu yer ile bulunduğu yer arasında muhtemel patika yol güzergahlarını drone destekli tarıyor, delil araştırması yapıyor.

Soruşturmada, İkranur'un dereye düşerek öldüğü ya da öldürüldükten sonra dereye atılmış olabileceği ihtimalleri titizlikle araştırılıyor. Soruşturmada baba Serdar Tirsi’nin de yeniden ifadesine başvuruldu.

BABA: ARAŞTIRMA SÜRÜYOR

Olayla ilgili araştırmaların devam ettiğini anlatan baba Serdar Tirsi, “Jandarma ekiplerine yeniden ifade verdim. Şüphelendiğim birinin olup olmadığını sordular. Zaten şüpheli bir durum olduğunda komutanlara haber veriyorum. Sağa sola bilgi verilmemesi noktasında uyardılar. Şu an olay yeri inceleme ve jandarma ekipleri köydeler, ekiplerin araştırması sürüyor." diye konuştu.

"BAKANIMIZ BİZİ ARADI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kendisini aradığını söyleyen Serdar Tirsi, "Bakanımız bizi aradı ve bu işin peşinde olduklarını ifade etti. Devletimiz yanımızda, bizi yalnız bırakmadılar. Şu an için şüphelendiğim bir durum yok ama olursa gerekli kişilere bilgi vereceğim.” dedi.

Serdar Tirsi, kızı İkranur'un mezarını ziyaret ederek, dua etti.