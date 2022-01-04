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    Giresun'da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi

    Keşap ilçesinde plakası bilinmeyen otomobil, park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 04.01.2022 - 17:55
    • Güncelleme : 04.01.2022 - 18:00
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    Giresun'da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi

    Giresun'un Keşap ilçesinde, İsa Bektaş kontrolündeki plakası bilinmeyen otomobil, yol kenarında park halinde duran minibüse arkadan vurdu.

    OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI

    Kaza sonrası otomobildeki İsa Bektaş ve araçta yolcu konumunda bulunan Sedat Tuzcu ağır yaralandı.

    2 YARALIDAN 1'İ KURTARILAMADI

    Giresun'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tuzcu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

    O ANLAR KAMERADA

    Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

    Giresun'da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi VİDEO

    Giresun da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi #1

    Giresun da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi #2


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