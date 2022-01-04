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- Giresun'da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi
Giresun'da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi
Keşap ilçesinde plakası bilinmeyen otomobil, park halindeki minibüse arkadan çarptı. Kazada otomobildeki 1 kişi yaralanırken 1 kişi ise hayatını kaybetti.
- İHA
- 04.01.2022 - 17:55
- Güncelleme : 04.01.2022 - 18:00
Giresun'un Keşap ilçesinde, İsa Bektaş kontrolündeki plakası bilinmeyen otomobil, yol kenarında park halinde duran minibüse arkadan vurdu.
OTOMOBİLDEKİ 2 KİŞİ YARALANDI
Kaza sonrası otomobildeki İsa Bektaş ve araçta yolcu konumunda bulunan Sedat Tuzcu ağır yaralandı.
2 YARALIDAN 1'İ KURTARILAMADI
Giresun'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Tuzcu, yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
O ANLAR KAMERADA
Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Giresun'da park halindeki minibüse çarpan otomobilde 1 kişi can verdi VİDEO