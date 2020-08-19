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    Giresun'da şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken öldü

    Giresun'un Espiye ilçesinde şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isteyen baba, kafasını taşa çarparak hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 19.08.2020 - 23:45
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    Giresun'da şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken öldü

    Giresun'un Espiye ilçesi Soğukpınar beldesinde Bursa'dan memleketine izne gelen Veli Eyice (40), 13 yaşındaki oğlu Doğan Eyice ile Pangal şelalesini ziyaret etti.

    OĞLUNU KURTARMAK İSTERKEN KAFASINI TAŞLARA ÇARPTI

    Ziyaret sırasında oğlu şelaleye düşen Eyice, oğlunu kurtarmaya çalışırken kafasını taşlara çarptı.

    Olay yerine gelen sağlık ekipleri Veli Eyice'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Doğan Eyice ise Espiye Devlet Hastanesinde yapılan muayenenin ardından Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Giresun da şelaleye düşen oğlunu kurtarmak isterken öldü #1

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