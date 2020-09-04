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    Giresun'da selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

    Sel felaketinde bulunduğu aracın menfeze düşmesi sonucu şehit olan son jandarma personelinin cenazesine ulaşıldı.
    • İHA
    • 04.09.2020 - 12:34
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    Giresun'da selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu

    Giresun'da 22 Ağustos günü akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar yaşanmış, Dereli ilçesinde dereler taşmıştı.

    Sel felaketinde; yol açma çalışmaları kapsamında bölgede emniyet tedbiri almak maksadıyla görev yapan jandarma personelini taşıyan araç da, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı’na düşmüştü.

    Kazanın ardından kaybolan biri jandarma personeli ile biri de iş makinesi operatörü 2 kişiyi arama çalışmaları Harşit Çayı'nda sürüyordu.

    SON ASKERİN CENAZESİ BULUNDU

    Çalışmalar sonucunda çamura saplanmış şekilde bulunan şahsın ayağındaki asker botları nedeniyle Jandarma Uzman Çavuş Sami Yılmaz olduğu belirlenirken, cenazesi Tirebolu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Giresun'da selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu VİDEO

    Giresun da selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedeni bulundu #1

    CAN KAYBI 11'E YÜKSELDİ

    1 kaybın daha bulunmasıyla selde yaşamını yitirenlerin sayısı 11'e yükselirken, 4 kişiyi arama çalışmaları da devam ediyor.

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