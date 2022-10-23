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    Giresun’da, trafik kazasında 5 kişi yaralandı

    Seyir halinde olan 2 aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda, 5 kişi yaralandı.
    • 23.10.2022 - 14:45
    • Güncelleme : 23.10.2022 - 17:50
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    Giresun’da, trafik kazasında 5 kişi yaralandı

    Giresun'nun Şebinkarahisar ilçesinden Alucra istikametine doğru seyir halinde gitmekte olan D.A. idaresindeki araç, karşı yönden gelen E.Y. idaresindeki araçla Konak köyü civarında kafa kafaya çarpıştı.

    Kazada araç sürücüsü D.A ile aynı araçta bulunan 3 yolcu ve diğer araç sürücüsü sonucu yaralandı.

    Kazada 5 kişi yaralandı

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağıl ekipleri sevk edildi.

    Sağlık görevlileri yaralı vatandaşlara olay yerinde ilk kontrollerini yaptı.

    İHA'nın haberine göre; kazazedeler Şebinkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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