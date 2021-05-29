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    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı

    Tünele ters giren kamyonet, karşıdan gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.
    • İHA
    • 29.05.2021 - 18:01
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    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı

    Giresun’un Tirebolu ilçesindeki Kilise Burnu Tüneli’ne ters istikametten giren Nuri Bayraktaroğlu kontrolündeki kamyonet, karşı yönden gelen Selçuk Aktan kontrolündeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

    İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

    Kazada sürücü Selçuk Aktan ile yolcu olarak bulunan Fatih Bayır’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

    Kamyonet sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu ile aynı araçta bulunan Asiye Bayraktaroğlu ise yaralandı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

    Ağır yaralanan Asiye Bayraktaroğlu, Tirebolu Devlet Hastanesi’ndeki kontrollerinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

    Kamyonetin neden olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı VİDEO

    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı #1

    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı #2

    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı #3

    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı #4

    Giresun’da tünele ters yönden giren kamyonet, otomobil ile çarpıştı #5

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