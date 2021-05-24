Giresun'da tüp yüklü kamyonet kontrolden çıkarak, oto galerisine daldı. 7 araç zarar gördü.

Giresun'un Eynesil ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden içi tüp yüklü 08 K 0108 plakalı kmayon, oto galerinin duvarına çarptı.

FACİADAN DÖNÜLDÜ

Orta bariyeri aşan kamyon büyük bir gürültü ile yolun karşısında bulunan bir oto galerisinin duvarına çarparak durabildi. Kazada araç sürücüsü hafif yaralanırken, yedi araç zarar gördü.

Kazayı anlatan apartman sakinleri “Gece büyük bir gürültüyle uyandık ve deprem olduğunu düşündük, tüplerin patlamaması nedeniyle büyük bir faciadan dönüldü” ifadelerini kullandı.

Giresun'da tüp yüklü kamyonet kontrolden çıktı VİDEO







