Giresun'da TV programına katılan yaşlı çiftin kan donduran sonu 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programına konuk olan 85 yaşındaki Ali Sağlık, 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık’ı av tüfeği ile öldürdükten sonra kendi canına da kıydı.

DHA

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Giresun’un Alucra ilçesi, kan donduran bir olaya sahne oldu.

Hacıhasan köyündeki evlerinde 85 yaşındaki Ali Sağlık, henüz belirlenemeyen nedenle 86 yaşındaki eşi Fatma Sağlık’ı av tüfeğiyle vurdu.

Sağlık, daha sonra silahı kendisine de doğrultarak hayatına son verdi.

Komşuları kanlar içinde buldu

Silah seslerini duyan köylüler, eve geldiklerinde yaşlı çifti kanlar içerisinde yerde yatarken buldu.

İhbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekiplerince çiftin hayatını kaybettiği belirlendi. Ali ve Fatma Sağlık çiftinin cenazeleri, Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Tüm mal varlığını devlete bağışladı

Sağlık çiftinin Alucra Belediye Başkanı Suat Aybar’ın kayınpederi ve kayınvalidesi olduğu öğrenilirken, Ali Sağlık'ın bütün mal varlığını yaklaşık bir hafta önce devlete bağışladığı öne sürüldü.

Çift TRT'de Ömür Dediğin programının konuklarındandı

Ali ve Fatma Sağlık çiftinin 2018 yılında TRT’de yayınlanan ‘Ömür Dediğin’ adlı programın 168’inci bölümüne konuk olduğu öğrenildi.

Programda çoğu yarım asrı geçmiş yaşlı çiftlerin hayatları, yaşamları ve tecrübeleri konu ediniliyor.