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    Giresun'da uyuşturucu operasyonu

    Jandarma ve emniyet ekipleri, kentte ortak bir operasyon gerçekleştirdi.
    • İHA
    • 08.05.2021 - 15:09
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 15:10
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    Giresun'da uyuşturucu operasyonu

    Giresun’un Bulancak ilçesinde gelen bir ihbar üzerine harekete geçen emniyet ve jandarma ekipleri, yasa dışı üretim yapılan adreslere baskın düzenledi.

    EKİPLER UYUŞTURUCU TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMIYOR

    Son dönemlerde Giresun'da uyuşturucu ile mücadelede önemli çalışmalara imza atan emniyet ve jandarma ekipleri, yasa dışı kenevir ekimine göz açtırmıyor.

    Oluşturulan özel ekipler aracılığı ile uyuşturucu ile mücadele eden jandarma ve emniyet ekipleri ortak bir başarıya daha imza attı. Son olarak Bulancak ilçesine bağlı Esenköy Köyü’nde yasa dışı kenevir ekiminin yapıldığı bilgisine ulaşınca operasyon için harekete geçildi.

    Giresun da uyuşturucu operasyonu #1

    BELİRLENEN ADRESLERE OPERASYON

    İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Müdürlüğü ve Bulancak Jandarma Komutanlığı ekiplerince belirlenen adrese gerçekleştirilen operasyonda ev ve bahçelerde yapılan aramalarda bin 150 kök kenevir ve 100 kök skunk bitkisi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli D.K. ise sorgulanmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

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