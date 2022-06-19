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    Giresun'da, uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

    Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.
    • 19.06.2022 - 18:00
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    Giresun'da, uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı

    Giresun’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcıları mercek altına alındı.

    Piraziz ve Bulancak ilçelerinde belirlenen 10 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    İHA’nın haberine göre; haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.

    Evlerde aramalar yapıldı

    Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu elde edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.

    Giresun da, uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı #1


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