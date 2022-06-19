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- Giresun'da, uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
Giresun'da, uyuşturucu operasyonu:10 gözaltı
Torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik 10 adrese düzenlenen operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan 10 şüpheli gözaltına alındı.
- 19.06.2022 - 18:00
Giresun’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında ‘torbacı’ olarak tabir edilen sokak satıcıları mercek altına alındı.
Piraziz ve Bulancak ilçelerinde belirlenen 10 adrese, eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İHA’nın haberine göre; haklarında yakalama kararı bulunan 10 kişi gözaltına alındı.
Evlerde aramalar yapıldı
Evlerde yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu elde edildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi.