Giresun’da vaka sayıları düşüş eğiliminde

Doğu Karadeniz’de vakaların yüksek seyrettiği Giresun’da tam kapanmayla birlikte vaka sayılarında düşüş yaşanmaya devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan illere göre haftalık 100 bin nüfusa düşen vaka sayılarında Giresun 17-23 Nisan tarihli vaka haritasında 706,23 oranla Doğu Karadeniz’de en çok vaka görülen il olmuştu.

Tam kapanma süreci öncesinde Giresun, 24-30 Nisan tarihli vaka haritasında 388,44 oranla düşüş eğilimine girdi.

Tam kapanmayla birlikte ise 1-7 Mayıs vaka haritasında Giresun, 236,90 olarak açıklandı.

Giresun İl Sağlık Müdürlüğü’nün alınan verilerine göre, Giresun’da Ramazan Bayramı’nın ilk gününde 439 test yapılırken 74 pozitif vaka tespit edildi. 157 hastanın tedavileri tamamlanırken 3 kişi vefat etti.

GİRESUN'UN KORONAVİRÜS SINAVINI BAŞARIYLA VERİYOR

İlçelere göre Alucra’da 1, Bulancak’ta 11, Çamoluk’ta 8, Çanakçı’da 1, Dereli’de 8, Doğankent’te 1, Espiye’de 6, Görele’de 5, Güce’de 2, Keşap’ta 4, Merkez’de 15, Piraziz’de 4, Şebinkarahisar’da 4, Tirebolu’da 2, Yağlıdere’de 2 vaka tespit edildi. Eynesil ilçesinde ise bayramın ilk günü vaka tespit edilmedi.

Salgının başladığı günden bu yana Giresun’da 235 bin 771 test yapıldı ve 47 bin 758 pozitif vaka tespit edildi.

SON DURUM

Toplamda 495 kişi Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Covid-19 testi pozitif çıkan 46 bin 245 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. 24’ü yoğun bakımda, 15’i entübe halde ve 123’ü de normal serviste olmak üzere toplam 162 hastanın tedavileri devam ediyor.

Tedbir amaçlı karantinada bekletilen kişi sayısı ise 66 olarak açıklandı.