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    Giresun'da yıldırım düşen arazide 20 hayvan telef oldu

    Şebinkarahisar ve Çamoluk ilçelerinde etkili yağışta yıldırım düşmesi sonucu 16 koyun ve 4 inek öldü.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 17:55
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    Giresun'da yıldırım düşen arazide 20 hayvan telef oldu

    Giresun'da etkili olan sağanak yağış sırasında Şebinkarahisar'a bağlı Örencik Yaylası'nda besici İbrahim Fındık, ineklerini otlamasını için meraya çıkardı.

    HAYVANLARA İSABET ETTİ

    Etkili yağışla birlikte yıldırım düşmesi sonucu sürüdeki 4 inek öldü.

    Çamoluk ilçesine bağlı yaylaya da akşam saatlerinde yıldırım düştü. Cihan Gün ve Halil İlin'e ait 16 koyun, otladıkları sırada yıldırım düşmesi sonucu öldü.

    Sahiplerinin yara almadan kurtulduğu olayda, ölen hayvanlar jandarma ekiplerince yapılan tespitlerin ardından gömüldü.

     

     

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    Giresun da yıldırım düşen arazide 20 hayvan telef oldu #2

    Giresun da yıldırım düşen arazide 20 hayvan telef oldu #3

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