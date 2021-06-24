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    Giresun’da yol çalışmalarında patlatılan dinamitler kazaya sebep oldu

    Altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında gerçekleştirilen kontrollü patlamada, yamaçtan kopan parçalar belediye binasına zarar verdi.
    • İHA
    • 24.06.2021 - 13:12
    • Güncelleme : 24.06.2021 - 13:26
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    Giresun’da yol çalışmalarında patlatılan dinamitler kazaya sebep oldu

    Giresun’un Bulancak ilçesine bağlı Aydındere beldesinde altyapı ve yol genişletme çalışmaları yapıldı.

    Çalışmalar kapsamında belediye ekipleri, jandarma ekipleri ve Özel İdare ekipleri tarafından çevre güvenliği alınarak kontrollü olarak patlama gerçekleştirildi.

    Patlamanın ardından yamaçtan aşağı gelen kaya parçaları etrafa dağıldı.

    MADDİ HASAR OLUŞTU

    Yamacın hemen altında bulunan belediye binası ile bir evde maddi hasar oluştu. Kazada can kaybı meydana gelmedi.

    Giresun’da yol çalışmalarında patlatılan dinamitler kazaya sebep oldu #1

    “MALZEMELER ÇIĞ GİBİ AKTI”

    Aydındere Belde Başkanı Nuri Demir, yaşanan kazanın ardından şu açıklamayı yaptı:

    “Beldemizin altyapı ve yol genişletme çalışmaları sırasında yapılan planlı ve projeli patlatma sırasında bir kaza yaşandı. Yamaçtan gelen malzemeleri yolun tartmaması sonucu yolla birlikte malzemeler aşağı doğru bir çığ gibi aktı. Çok şükür can kaybımız olmadı.

    Beldemizde araziden gelen yağmur ve kar sularının mahalleyi basmasının önüne geçmek için yaptığımız çalışmalar esnasında meydana gelen bu olaydan ötürü beldemize geçmiş olsun diliyorum.”

    Giresun’da yol çalışmalarında patlatılan dinamitler kazaya sebep oldu #2

    Giresun’da yol çalışmalarında patlatılan dinamitler kazaya sebep oldu #3

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