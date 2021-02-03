Giresun'da yola atlayan yayalara araba çarptı

Eynesil ilçesinde yayalar için kırmızı ışığın yandığı anda yolun karşısına geçmek isteyen 2 kişiye seyir halindeki araç çarptı.

Giresun’un Eynesil ilçesinde yayalar için kırmızı ışığın yandığı esnada yolun karşısına geçmek isteyen Reyhan Dede (51) ve Makbule Kılıç (59) isimli 2 yaya koşar adımlarla yola atladı.

O esnada emekli öğretmen olduğu öğrenilen sürücü Muhsin Avcı kontrolündeki 28 AAY 501 plakalı araç, Eynesil ilçesi istikametinden Görele ilçesi istikametine sol şeritte ilerlerken Çavuşlu beldesinde ışıklı kavşağa gelince karşıdan karşıya geçmekte olan Reyhan Dede ve Makbule Kılıç’a çarptı.

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METRELERCE SAVRULDULAR

Çarpmanın etkisiyle metrelerce savruldular. Meydana gelen olayda yaralanan Reyhan Dede ve Makbule Kılıç, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Görele Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Çarpma anı hem araç kamerasına yansırken hem de yakınlardaki bir güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Araçta ise maddi hasar meydana geldi.



