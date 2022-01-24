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    Giresun’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

    Karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkan yolcu otobüsü, şarampole yuvarlandı. Feci kazada 1’i ağır 10 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.01.2022 - 17:43
    • Güncelleme : 24.01.2022 - 17:46
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    Giresun’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 10 yaralı

    Gümüşhane'den İstanbul'a giden Serdar Özer idaresindeki 29 AJ 029 plakalı yolcu otobüsü, Şebinkarahisar çıkışı Aspasa mevkisinde karlı ve buzlu yolda kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

    39 yolcunun bulunduğu otobüste 1’i ağır, 10 kişi yaralandı.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Yaralılar Şebinkarahisar Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Giresun’da yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 10 yaralı #1


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