İHA
Giresun'un Bulancak ilçesinde, Şehit Oğuz Türedi Caddesi üzerinde A.A., aralarında husumet bulunduğu öne sürülen A.Y.'ye yolda yürürken ruhsatsız tabancasıyla üç el ateş etti.
Saldırıda yaralanan A.Y., Bulancak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldıktan sonra Giresun'a sevk edildi.
SALDIRGAN YAKALANDI
Olay yerinden kaçan A.A., polis ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yaşananlar, çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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