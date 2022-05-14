Ameliyat sonrası yüz felci geçiren Havva Dizdar, sol tarafını kullanmakta zorlandığını belirtti. Kafatasının bir bölümü kaybolan Dizdar, hukuk mücadelesi başlattı.

Giresunlu Hemşire Havva Dizdar’ın hayatı, Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonrası altüst oldu.

Hatalı müdahale edildiği gerekçesiyle yüz felci geçirdiğini ileri süren Dizdar, bir gözünü kaybetti.

İHA’nın haberine göre; vücudunun sol tarafını kullanmakta zorlanan dizdar, kafatasının bir bölümünü de kaybetti. Dizdar, en azından kafatası ameliyatı olarak yaşadığı ağrılardan kurtulmayı bekliyor.

“AVM ameliyatı gerçekleştirilirken, beynime niye müdahale edilmiş?”

Geçirdiği ameliyat sonrası hayatının karardığını belirten Dizdar, şu ifadeleri kullandı:

“Hemşire olarak çalışırken boynumdaki ağrılar nedeniyle yaptırdığım muayeneler sonucu AVM teşhisi konuldu. Ameliyat için de Prof. Dr. Ö.Ö. ile irtibata geçtim ve hayatımı alt üst eden ameliyatımı gerçekleştirdi. AVM ameliyatıma bağlı olarak beynimden ikinci bir ameliyat daha geçirdim. İkinci bir ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahisi hocanın raporlarında yer aldığına göre beynimden kemik kanamaları için kullanılan bonewax maddesi çıkartılmış. AVM ameliyatı gerçekleştirilirken, beynime niye müdahale edilmiş?





“Kafatasım kayboldu”

Ben AVM ameliyatı için gittim, 20 günde hastaneden taburcu olup evime gelecektim. Yüz sinirim kesiliyor, sağ gözümü kapatamıyorum ve ilerde kör olacağını biliyorum. Kafatasım kayboldu. Kafatasım olmadığı için dura beynime yapışmış, sağ tarafı çöktükçe sol tarafa doğru sıkışıyor. Artık sol tarafımı da gitgide kullanamıyorum.

Giresunlu hemşire ameliyat sonrası felç geçirdi, kafatası kayboldu VİDEO



“Tek isteğim hastanede kaybedilen kafatasımın takılması”

Bir an önce ameliyat olmam gerekiyor, çünkü ileri derecede felç olma riskim giderek artıyor. Kafatasım olmadığı için yazın sıcaktan, kışın soğuktan dayanılması zor ağrılar çekiyorum. Yüz felcimi, bir gözümü kaybetmeyi kabullendim, ancak en azından baş ağrılarımdan kurtulmak istiyorum. Tek isteğim başarılı bir ameliyatla hastanede kaybedilen kafatasımın takılmasıdır. Bir anneyim, çocuğum için bunu yapmak istiyorum. Bu şekilde yaşamanın bir anlamı yok ama kızım için yaşama tutunmak istiyorum.





“Kafatasımın kaybolmasıyla ilgili hukuk mücadelem devam ediyor”

Gerek hatalı AVM ameliyatı sonucu beynime müdahale edilmesi, gerekse kafatasımın ameliyat sonrası kafama takılması için koruma altındaki kafatasımın kaybolmasıyla ilgili hukuk mücadelem devam ediyor. Bunlarla ilgili dosyam Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi. Adaletin yerini bulacağına inancım tamdır. Ancak benim şu an tek istediğim yaşam kalitemi biraz olsun iyileştirecek kafatası ameliyatı gerçekleştirilmesidir.”