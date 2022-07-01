Giresunlu hemşirenin kafatası, ameliyat sırasında kayboldu

AVM teşhisi ile ameliyata alınan hemşirenin kafa tasının bir bölümü kaybedildi. Tekrar ameliyata giren kadına yeniden kafatası takıldı.

Giresunlu hemşire Havva Dizdar, Arteriovenöz Malformasyon (AVM) ameliyatı sonucunda yüz felci geçirdi.

Ardından ise kafasının bir bölümünü kaybeden hemşireye İstanbul’daki özel bir hastanede gerçekleştirilen ameliyatla kafatası takıldı.

"Çok daha iyi olacağıma inanıyorum"

Ameliyatının oldukça başarılı geçtiğini kendini iyi hissettiğini belirten Havva Dizdar, “Yıllardır çektiğim ağrılar nihayet son buldu. Bu zorlu süreçte bana yardımcı olan herkese minnettarım. Ameliyat için gerekli olan yaklaşık 100 bin TL’yi başta hayırseverler olmak üzere, Giresun Valiliği, Giresun Belediyesi’nin desteğiyle tamamladık. Şimdi ameliyattan yeni çıkmış olmama rağmen kendimi çok daha iyi hissediyorum. İlerleyen zamanda çok daha iyi olacağıma inanıyorum” dedi.

"Hayatımı alt üst eden ameliyat"

Hastanede kafatası kemiği kaybolmuştu Daha önce Arteriovenöz Malformasyon (AVM) teşhisi konularak geçirdiği ameliyat sonrası hayatının karardığını da hatırlatan Dizdar, “Hemşire olarak çalışırken boynumdaki ağrılar nedeniyle yaptırdığım muayeneler sonucu AVM teşhisi konuldu. Ameliyat için de Prof. Dr. Ö.Ö. ile irtibata geçtim ve hayatımı alt üst eden ameliyatımı gerçekleştirdi. AVM ameliyatıma bağlı olarak beynimden ikinci bir ameliyat daha geçirdim.

"Beynimden, kemik kanamaları için kullanılan madde çıkarıldı"

İkinci bir ameliyatı gerçekleştiren beyin cerrahisi hocanın raporlarında yer aldığına göre beynimden kemik kanamaları için kullanılan bonewax maddesi çıkartılmış.

"Ameliyatta çıkarılan kafatası kemiğim kaybolmuştu"

Ben AVM ameliyatı için gitmiştim ve beyin ameliyatında çıkartılan kafatası kemiğim hastanede kaybolmuştu. Yine aynı ameliyata bağlı olarak yüz felci geçirdi ve sağ gözümü kapatamıyorum. Şimdi ise en azından hayırseverlerin desteğiyle yapılan ameliyat sonrası kaybolan kafatası kemiğimin yerine titanyum hammaddeli yeni bir kafatası kemiği takıldı” dedi.