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- Giresun'un Dereli ilçesinde sel meydana geldi
Giresun'un Dereli ilçesinde sel meydana geldi
İl merkezi ve Yağlıdere ilçesinin ardından Dereli ilçesinde de etkili olan şiddetli yağış sele neden oldu.
- İHA
- 22.08.2020 - 23:39
Giresun'un Dereli ilçesinde, akşam saatlerinde şiddetli yağış etkili oldu.
Etkili olan şiddetli yağış sonrası, Akkaya Deresi taşarken, ilçe merkezi göle döndü.
Sel suları ilçe merkezinde önüne kattığı her şeyi götürürken, ilçe merkezindeki iş yerleri sular altında kaldı büyük maddi hasar oluştu.
KAMYONET OTOMOBİL VE BÜFE SEL SULARINA KAPILDI
O anlar balkonlarındaki vatandaşlar tarafından cep telefonui ile görüntülendi. Görüntülerde bir büfenin, kamyonetin ve otomobilin sel sularına kapılarak sürüklendiği gözlendi.
Giresun'un Dereli ilçesinde sel meydana geldi VİDEO