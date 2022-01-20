Göçmen kaçakçılarına operasyon: 17 gözaltı

Ankara ve Kırıkkale'de eş zamanlı düzenlenen operasyonda, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla 17 şüpheli gözaltına alındı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Afganistan ve Orta Doğu ülkelerinden gelen göçmenlere organizatörlük yaptıkları iddia edilen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı.

KİŞİ BAŞI 1500 DOLAR ALDILAR

Zanlıların, 1000-1500 dolar aldıkları göçmenlerle Türkiye'nin batısındaki illere ve Avrupa'ya götürme vaadiyle anlaştıkları belirlendi.

KÖMÜRLÜK VE AHIRLARDA SAKLADILAR

Şüphelilerin, 16 yolcu kapasiteli minibüslere 2 katından fazla yolcu bindirdikleri, yolculuk süresince göçmenlerin temel ihtiyaçlarını karşılamadıkları tespit edildi. Yola çıkmanın tehlikeli olduğu durumlarda göçmenleri metruk bina, kömürlük, ahır gibi yerlerde saklayan zanlıların, uygulama noktalarında yakalanmamak için öncü araç kullandıkları belirlendi.

ŞEHİRLER ARASI OTOBÜSLERİ KULLANDILAR

Zanlıların göçmenleri Diyarbakır ve Şanlıurfa'dan otobüslerle Ankara'ya gönderdikleri, burada karşılanan göçmenlerin batıdaki illere de şehirler arası otobüslerle gönderildikleri tespit edildi.

17 ŞÜPHELİ YAKALANDI; HESAPLARINDAN 6 MİLYON LİRA ÇIKTI

Banka hesaplarında 6 milyon lira para bulunduğu belirlenen 17 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Soruşturma kapsamında daha önce yakalanan 350 düzensiz göçmenden 12'sinin tutuklandığı, diğerlerinin sınır dışı edildiği öğrenildi.