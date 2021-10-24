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- Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi
Gökçeada-Kabatepe feribot seferleri iptal edildi
- DHA
- 24.10.2021 - 17:41
- Güncelleme : 24.10.2021 - 18:21
Türkiye genelinde etkili olan soğuk hava, deniz ulaşımını olumsuz etkiledi.
Meteoroloji hava koşullarına ilişkin açıklama yaparak, vatandaşları uyardı.
Bu açıklamalarının ardından Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle yarın Gökçeada-Kabatepe feribot seferlerinin tümü iptal edildi.
GÖKÇEADA-KABATEPE SEFERLERİ İPTAL
Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş, Kuzey Ege Denizi'nde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada-Kabatepe arasında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Buna göre; Gökçeada'dan saat 07.00, 11.00, 15.00 ve 19.00, Kabatepe'den ise saat 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00 seferleri iptal edildi. Ayrıca Kabatepe'den Gökçeada'ya bugün saat 21.00 seferi olumsuz hava şartları nedeniyle yapılamayacak.