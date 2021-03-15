Euro
8.9925
-0.69%
Dolar
7.5352
-0.42%
Altın
420.26
0.22%
Borsa
1.564
0.42%
Bitcoin
433.615
-4.49%
EXEN Coin
13.90
-1.97%
16ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 16 C

    Gökçeada'da batan teknedeki komutanın cansız bedenine ulaşıldı

    Gökçeada açıklarında bir teknenin batması sonrası kaybolan Jandarma Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni, arama çalışmalarının 18'inci gününde bulundu.
    • DHA
    • 15.03.2021 - 15:34
    • Güncelleme : 15.03.2021 - 15:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Gökçeada'da batan teknedeki komutanın cansız bedenine ulaşıldı

    Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut, Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu, Uzman Erbaşlar Şener Altay ile Mehmet Çelik, Off- Road Türkiye şampiyonlarından Kenan Çarpışantürk'e ait 'Çarpışantürk- 1' isimli fiber tekne ile 26 Şubat cuma günü balık tutmak için denize açıldı.

    Alabora olan tekneden 2 uzman erbaş, yaklaşık 1 kilometre yüzerek, kıyıya çıkmayı başardı.

    Teknenin sahibi Kenan Çarpışantürk'ün, kazadan yaklaşık 2 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Gökçeada İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Musa Bulut'un cansız bedeni, arama kurtarma ekipleri tarafından kazadan 3 gün sonra bulundu.

    18 GÜN SONRA BULUNDU

    Gökçeada Trafik Tim Komutanı Kıdemli Başçavuş Fatih Toykuyu'nun cansız bedeni ise, 18 gün sonra  teknenin battığı yerin 5.5 mil doğusunda Kefaloz Kırmızıtopraklar mevkisinde kıyıya vurmuş olarak bulundu.

    Yapılan incelemenin ardından olay yerinden alınan Toykuyu'nun cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

    Gökçeada da batan teknedeki komutanın cansız bedenine ulaşıldı #1

    Gökçeada da batan teknedeki komutanın cansız bedenine ulaşıldı #2

    Gökçeada da batan teknedeki komutanın cansız bedenine ulaşıldı #3

    Gökçeada da batan teknedeki komutanın cansız bedenine ulaşıldı #4

    Fatih Toykuyu

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir