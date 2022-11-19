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Gökçeada'da otluk alanda yangın
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde 3 farklı noktada çıkan otluk alanda yangını kontrol altına alındı.
- 19.11.2022 - 09:11
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde otluk alanda 3 farklı noktada nedeni belli olmayan bir şekilde yangın çıktı.
Kuvvetli rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ilçe Orman İşletme Şefliği ve Gökçeada Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Gökçeada'da otluk alanda yangın VİDEO
Soğutma çalışması devam ediyor
Kuvvetli rüzgara rağmen yangın ekiplerin yoğun müdahalesi sonrası kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ediyor.