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- Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi
Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi
Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, Deniz Kuvvetleri’ne ait helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi.
- DHA
- 12.12.2021 - 22:26
Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi Deniz Kuvvetleri’nin helikopteriyle Çanakkale’ye getirildi.
HASTA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Rahatsızlanan hasta burada durumun bildirilmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye götürüldü.
MSB'NİN PAYLAŞIMI
Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:
"Her zaman asil milletimizin emrindeyiz! Gökçeada’da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olduğu bildirilen bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi."