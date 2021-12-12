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    Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi

    Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi, Deniz Kuvvetleri’ne ait helikopterle Çanakkale’ye sevk edildi.
    • DHA
    • 12.12.2021 - 22:26
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    Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi

    Çanakkale’nin Gökçeada ilçesinde rahatsızlanan bir kişi Deniz Kuvvetleri’nin helikopteriyle Çanakkale’ye getirildi.

    HASTA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

    Rahatsızlanan hasta burada durumun bildirilmesi üzerine Deniz Kuvvetlerine ait helikopterle hastaneye götürüldü.

    Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi #1

    MSB'NİN PAYLAŞIMI

    Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı şu ifadelere yer verdi:

    "Her zaman asil milletimizin emrindeyiz! Gökçeada’da yaşayan ve acil sağlık müdahalesine ihtiyacı olduğu bildirilen bir vatandaşımız, Deniz Kuvvetlerimize ait helikopter ile Çanakkale’ye tahliye edildi."

    Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi #2

    Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi #3

    Gökçeada’da rahatsızlanan kişi askeri helikopterle Çanakkale’ye getirildi #4

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