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    Gönen ve Susurluk çaylarında, suyun rengi siyaha döndü

    Bandırma’dan Marmara Denizi’ne dökülen Susurluk ve Gönen çaylarındaki su, kirlilik nedeniyle siyaha döndü.
    • 04.05.2022 - 11:18
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    Gönen ve Susurluk çaylarında, suyun rengi siyaha döndü

    Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, kaynağını Kaz Dağları’ndan alan Gönen ve Simav çukurunun kuzey ve güney yükseltilerinden doğan kaynak sularının birleşmesiyle oluşan Susurluk çaylarındaki dikkat çeken kirlilik tedirginliğe neden oldu.

    Bandırma’dan Marmara Denizi'ne dökülen çaylardaki su rengi siyaha döndü.

    Güney Marmara Doğal ve Kültürel Çevreyi Koruma Derneği (GÜMÇED) Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, çayların kenarındaki sanayi kuruluşlarının atıkları, evsel atıklar, tarımsal üretimden kaynaklanan azot ve fosfatlı ilaçların drenaj yoluyla buraya aktığını belirtti.

    “Marmara Denizi’ni besleyen çaylardaki kirliliğin önüne geçmek mümkün değil”

    DHA’nın haberine göre; bu bölgelerde arıtma tesislerinin bir an önce yapılması ve faaliyete geçirilmesinin hayati önem taşıdığına dikkat çeken Mutlu, şu ifadeleri kullandı:

    “Arıtma tesisleri yapılmalı ve var olanlar da çalıştırılmalı. Bunlar yapılmadan Marmara Denizi ve Marmara Denizi’ni besleyen çaylardaki kirliliğin önüne geçmek mümkün değil. Biz ilgilileri ve yetkilileri zaman zaman uyarıyoruz. Eylem planlarını hayata sokmalarını istiyoruz ama yeteri kadar çalışmanın yapılmadığını üzülerek görüyor ve tanık oluyoruz.

    Gönen ve Susurluk çaylarında, suyun rengi siyaha döndü #1

    “Balık ve canlı türlerinin popülasyonunda da bir azalma söz konusu”

    Özellikle bu kirli sularda yaşayan balıklar ve sulanan tarımsal ürünleri yiyen insanlar da hastalıklara yakalanmakta. Bu hastalıklardan bir tanesi de kanser. Ayrıca buradaki ekosistem de zarar görüyor. Bu çaylarda ve göllerde yaşayan balık ve canlı türlerinin popülasyonunda da bir azalma söz konusu.”

    Gönen ve Susurluk çaylarında, suyun rengi siyaha döndü #2


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