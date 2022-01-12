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    Görevlilerin otobüs bagajına yerleştirdiği köpek kediyi öldürdü

    Ankara'dan Rize'ye yolculuk yapan G.S., otobüs bagajına verdiği kedisinin bagajdaki köpek tarafından öldürülmesi üzerine köpeğin sahibinden şikayetçi oldu.
    • Haber Merkezi
    • 12.01.2022 - 19:21
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 19:31
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    Görevlilerin otobüs bagajına yerleştirdiği köpek kediyi öldürdü

    Ankara'dan Rize'ye giden yolcu otobüsünde fıkraları aratmayacak bir olay yeşandı.

    Ankara'dan otobüse binen G.S., kedisini kafesiyle birlikte bagaja verdi.

    KEDİ VE KÖPEĞİ AYNI BAGAJA YERLEŞTİRDİLER

    Aynı şekilde, aynı noktadan yolculuğa başlayan M.A. da av köpeğini teslim ettiği görevliler, hayvanı kedi ile aynı bagaja yerleştirdi.

    KAFESİNDEN KURTULUP KEDİYİ ÖLDÜRDÜ

    Yolculuk esnasında kafesinden kurtulan köpek, G.S.'nin kedisinin de kafesini kırarak hayvanı boğarak öldürdü.

    KÖPEĞİN SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

    Bagajda yaşananlar ise otobüsün Rize'ye ulaşmasıyla ortaya çıktı. Bagajı açan görevliler ve hayvan sahipleri şok geçirdi.

    G.S, gördükleri karşısında gözlerine inanamazken, av köpeğinin sagibi M.A'dan şikayetçi oldu.

    Görevlilerin otobüs bagajına yerleştirdiği köpek kediyi öldürdü #1


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