İstanbul'dan Ağrı'ya giderek tırmanış yapan Melisa Yılmaz, buradaki dağa çıkan ilk görme engelli kadın olarak kayıtlara geçti.

Ağrı Dağı'na tırmanan görme engelli Melisa Yılmaz, bir ilke imza attı.

Yılmaz, dağa tırmanmak için İstanbul'dan Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine geldi.

Kamp arkadaşlarının desteğiyle tırmanışa geçen Yılmaz, Ağrı Dağı'na çıkan ilk görme engelli kadın oldu.

"KARMAŞIK DUYGULAR İÇERİSİNDEYİM"

Çok duygusal olduğunu ifade eden Melisa Yılmaz, "Buraya İstanbul'dan geliyorum. Çok yorgunum ve çok karmaşık duygular içerisindeyim. Çok duyguluyum." ifadelerine yer verdi.

Görme engelli Melisa, Ağrı Dağı'na tırmandı ViDEO