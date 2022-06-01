Gri kategorideki terörist teslim oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gri kategorideki 1 teröristin dün, ailesinin de çabalarıyla güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.

Terör örgütü PKK ile mücadele aralıksız bir şekilde sürüyor.

Yurt içinde ve sınır ötesinde sürdürülen operasyonlarla teröristlere kaçacak alan bırakılmazken, örgüt içindeki çözülmeler de devam ediyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından, gri kategorideki 1 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu duyurdu.

"2. örgüt mensubu, ikna yoluyla teslim oldu"



Soylu'nun yaptığı açıklama şu şekilde:

"PKK Terör Örgütü sökülüp atılıyor... Bir haftada yurt içinde 2. örgüt mensubu, ikna ile teslim oldu. Gri Kategorideki örgüt mensubu, dün öğlen saatlerinde ailesinin de çabaları ile terör örgütünden kaçarak güvenlik güçlerine teslim oldu."

Bununla birlikte bir hafta içinde 2. örgüt mensubu ikna yoluyla teslim oldu.