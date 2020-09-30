Ankara'da 21 yaşındaki genç kızın evde ölü bulunması sonrası gözaltına alınan ve serbest bırakılan erkek arkadaşının annesi Gülay Uygun'un da ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı.

Ankara Keçiören'de, 21 yaşındaki Aleyna Çakır'ın ölümünün ardından hakkında soruşturma başlatılan Ümit Can Uygun'un annesi Gülay Uygun boş bir arazide ölü bulunmuştu.

Çakır gibi Sosyal Hizmetler yurdunda kalan kızların Gülay Uygun tarafından gece yaşamına yönlendirildiği iddiası üzerine Bakanlık soruşturma başlatmıştı.

ÖLÜ BULUNDUĞU ARAZİYE NASIL GİTTİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülay Uygun’un ölümünün ardından olayla ilgili soruşturma başlattı. Savcılığın talimatıyla olayı araştıran polisin hazırladığı fezleke de dosyaya girdi. Fezlekede yer alan güvenlik kamerası görüntüleri inceleme tutanağı ise, Uygun’un ölü olarak bulunduğu boş araziye nasıl gittiğini ortaya koydu.

Gülay Uygun’un ölmeden önceki son görüntüleri-Video

TAKSİYE BİNERKEN GÖRÜNTÜLENDİ

Tutanağa göre, Gülay Uygun’un evinden çıktıktan sonra saat 08.59’da Alaybey Sokak’tan Sanatoryum Caddesi istikametine gittiği güvenlik kameralarında görüldü. Uygun, aynı saat ve dakika içerisinde de Sanatoryum Caddesi’nde başka bir güvenlik kamerasının açısına girdi. Elinde beyaz renkli bir poşetle güvenlik kameralarına yansıyan Uygun, Sanatoryum Caddesi’nde bir süre bekledikten sonra başka bir kamerada taksiye binerken görüntüleniyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ: "DALGIN VE BOŞ BAKIYORDU"

Görüntülerin incelenmesi sonrasında polis, plakası tespit edilen taksi şoförüne ulaştı. Söz konusu fezlekede ifadesi bulunan taksi şoförü, 44-50 yaşlarında sarışın bir kadının taksiye bindiğini ve kadının Bağlum son duraktaki villalara doğru sürmesini istediğini belirterek, “Elinde bir poşet vardı. Maskesi çenesinin altındaydı. Arka koltukta olduğu için uyarma ihtiyacı duymadım. Aramızda başka bir konuşma geçmedi. Bağlum son durakları geçtikten sonra meskenin kalmadığı bölgeye gelince devam edip etmeyeceğimizi sordum. Bana, ’Siz devam edin geldiğimde söyleyeceğim’ dedi. Yaklaşık 5 kilometre sonra durmamı söyledi, 100 lira verdi, para üstünü verdikten sonra inerek yolun karşısına geçti. Geri döndüm, aynadan baktığımda kadının aynı istikamete yürüdüğünü gördüm. Oradaki hobi bahçelerine gittiğini düşündüm. Daha önce gördüğüm biri değildi. Yol boyunca telefon görüşmesi yapmadı. Yalnız, dalgın ve boş baktığını hatırlıyorum" ifadelerini kullandı.

TELEFON KAYITLARI İNCELENİYOR

Gülay Uygun’un telefon incelemesi sonucu hazırlanan rapor da söz konusu fezlekede yer aldı. Kayıtlarda, Uygun’un ölmeden önceki telefon aramaları ve mesajlaşmaları yer aldı. Savcılık, kayıtları inceleyerek, Uygun’un o sabah kiminle konuştuğunu, kiminle mesajlaştığını ve cevapsız çağrıları olup olmadığını soruşturacak.





