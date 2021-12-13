Gülçin Ergül trafik kazası geçirdi, otomobili kullanan sevgilisi hayatını kaybetti

Şarkıcı Gülçin Ergül, Balıkesir'de trafik kazası geçirdi. Otomobili kullanan sevgilisi iş insanı Erdal Şeyda Lafçı hayatını kaybederken, Ergül hafif yaralandı.

Bir döneme damgasını vuran Hepsi grubu üyeleri arasında yer alan şarkıcı Gülçin Ergül, iş insanı sevgilisi Erdal Şeyda Lafçı'nın kullandığı otomobil ile, İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yöne giden Cengiz Y. idaresindeki tırın dorsesine çarptı.

SÜRÜCÜ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın etkisiyle savrulan otomobil, yol kenarındaki korkuluklara çarparak durabildi.



Sürücü Lafçı kaza yerinde hayatını kaybetti, şarkıcı Ergül hafif yaralandı.

Gülçin Ergül, Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.