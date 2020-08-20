Güleda Cankel'in katili Zafer Pehlivan'a ömür boyu hapis

Isparta'da eski kız arkadaşı Güleda Cankel'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'a ömürboyu hapis cezası verildi.

19 Kasım 2019'da Isparta'daki Fatih Mahallesi'nde bir apartta kalan 19 yaşındaki Güleda Cankel, Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Fotoğrafçılık Bölümü birinci sınıf öğrencisiydi.

Güleda Cankel, 20 yaşındaki eski erkek arkadaşı Zafer Pehlivan tarafından bıçaklanarak öldürülmüştü.

ZAFER PEHLİVAN'IN CEZASI BELLİ OLDU

Güleda Cankel'i öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'ın cezası belli oldu.

ÖMÜR BOYU HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Güleda'yı geçen yıl 18 Kasım'da kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan hakkında ''tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürmek''ten ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

'TASARLAYARAK ÖLDÜRME' SUÇUNDAN AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET YATACAK

Mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın, maktulü tehdit etme, dövme, boğma, bıçaklama ve ona mektup yazma gibi gerekçelerle olayı planladığını ancak canavarca hisle gerçekleştirmediğini belirterek, Pehlivan'ın "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Güleda Cankel'i öldürmek suçundan tutuklu yargılanan Zafer Pehlivan'a ömürboyu hapis cezası verildi.