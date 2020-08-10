Gülistan Doku'yu arama çalışmaları devam ediyor

Uzunçayır Baraj Gölü'nde su seviyesi, Gülistan Doku'yu arama çalışmaları kapsamında 16 metre düşürüldü.

Tunceli'de 5 Ocak'ta haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku için Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışması yapılıyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Doku'nun (21) ailesinin, Diyarbakır'dan kente gelerek kayıp başvurusu yapmasıyla başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

SU SEVİYESİ 16 METRE DÜŞÜRÜLDÜ

Su seviyesi yaklaşık 16 metre düşürülen ve 17 bölüme ayrılarak işaretlenen baraj gölünde, çeşitli illerden kente gelen Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı Sualtı Arama Kurtarma Grup Komutanlığında görevli birinci sınıf dalgıçlar ile jandarma ve polis dalgıçlardan oluşan 10 ekip, 2 su altı kamerası ve sonar cihazı desteğiyle arama çalışması yaptı.

Tunceli’de kayıp Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor ViDEO

DOKU'NUN İZİNE RASTLANMADI

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) 7 ekibin de su yüzeyinde botlarla sürdürdüğü arama çalışmalarında Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Arama çalışmalarını Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku'da takip etti.

OLAY NASIL YAŞANDI

Tunceli'de üniversite okuyan kızları Gülistan Doku'dan 5 Ocak'ta haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta emniyete kayıp başvurusunda bulundu.

Genç kızın arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen ekipler, çalışma başlattı.

Baraj gölünde arama yapan ekiplerce 187 gün süreyle su altı ve su üstünde sürdürülen çalışmalardan sonuç alınamadı ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla su altı aramasına son verildi.

Ailenin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşmesinin ardından Uzunçayır Baraj Gölü'nün kısmen boşaltılması kararı verilerek, su altı arama çalışmalarına 6 Ağustos'ta 17 ekip ile yeniden başlandı.